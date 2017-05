Mit der epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankheiten beschäftigt sich der Gesundheitsausschuss am Mittwoch, 17. Mai 2017, in einer öffentlichen Anhörung. Grundlage sind ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Modernisierung der epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankheiten (18/10938) und ein Änderungsantrag der CDU/CSU- und SPD-Fraktion zu diesem Gesetzentwurf. Die Sitzung unter Vorsitz von Dr. Edgar Franke (SPD) beginnt um 15.45 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüdes-Hauses in Berlin und dauert bis 17 Uhr.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit erweiterten Meldepflichten will die Bundesregierung den Schutz vor übertragbaren Krankheiten mit erweiterten Meldepflichten verbessern. Das Robert-Koch-Institut (RKI) wird dazu mit der Einrichtung eines elektronischen Meldewesens beauftragt, das spätestens 2021 in Betrieb gehen soll. Vorgesehen sind zudem zusätzliche Meldepflichten bei Krankenhausinfektionen. Auf diese Weise sollen mehr Informationen zu Übertragungswegen gesammelt werden. Das gilt zum Beispiel für bestimmte Erreger, die sich auf der Haut ansiedeln.

In Pflegeheimen und anderen Gemeinschaftsunterkünften ist in der Zukunft außerdem die Krätze (Skabies) meldepflichtig, um bei Ausbrüchen der Krankheit früh reagieren zu können. Zur Aufbewahrung und Vernichtung von Polioviren in Laboren werden neue Standards festgelegt. Damit setzt die Bundesregierung nach eigenen Angaben die Strategie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Ausrottung des Polio-Erregers um. Schließlich werden dem Entwurf zufolge für sogenannte Naturbäder Anforderungen an die Qualität des Wassers neu festgelegt. Der Gesetzentwurf ist im Bundesrat zustimmungspflichtig und soll bis zum Sommer dieses Jahres in Kraft treten.

Änderungsantrag von CDU/CSU und SPD

Zum Gesetzentwurf haben die Koalitionsfraktionen einen umfangreichen Änderungsantrag vorgelegt. Darin ist unter anderem vorgesehen, dass der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft im Benehmen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung pflegesensitive Bereiche im Krankenhaus festlegen, für die sie bis spätestens 30. Juni 2018 mit Wirkung zum 1. Januar 2019 verbindliche Pflegepersonaluntergrenzen für alle zugelassenen Krankenhäuser vereinbaren. Für die Ermittlung dieser Untergrenzen sollen alle Patienten gleichermaßen berücksichtigt werden.

Darüber hinaus sollen die Beteiligten eine Rahmenvereinbarung darüber treffen, welche Mehrkosten, die bei der Finanzierung der Pflegepersonaluntergrenzen entstehen, in Art und Umfang bei der Vereinbarung von krankenhausindividuellen Zuschlägen zu berücksichtigen sind. (pk/vom/05.05.2017)

Zeit: Mittwoch, 17. Mai 2017, 15.45 bis 17 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Besucher können sich bis Montag, 15. Mai, beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-32407, Fax: 030/227-36724, E-Mail: gesundheitsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens, des Geburtsdatums und des Wohnorts anmelden. Zum Einlass muss der Personalausweis mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen

Verbände/Institutionen:

Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APD)

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF)

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW)

Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen und –Initiativen (BAGP)

Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. (BAG Selbsthilfe)

Bundesärztekammer (BÄK)

Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)

Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG)

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG)

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

Deutscher Pflegerat e.V. (DPR)

Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Spitzenverband)

Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH (InEK)

Marburger Bund

Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e.V.

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)

Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV)

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)

Einzelsachverständige: