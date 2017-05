Zweitägiger Speyer Konvent zur Zukunft der Parlamente

Der Innenausschuss des Deutschen Bundestages und die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer veranstalten am Donnerstag, 18. Mai, und Freitag, 19. Mai 2017, den zweitägigen Speyer Konvent, eine Tagung zur Zukunft der Parlamente. Sie beginnt am Donnerstag um 14 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses.

Der Speyer Konvent wird am Donnerstag, 18. Mai von 14 bis 18 Uhr und am Freitag, 19. Mai, von 9 bis etwa 13 Uhr live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Grußwort von Norbert Lammert

Ansgar Heveling (CDU/CSU), Vorsitzender des Innenausschusses, begrüßt die Teilnehmer, ehe Prof. Dr. Joachim Wieland, der Rektor der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, 45 Minuten lang zum Thema „Parlament oder Regierung: Wer trifft die wesentlichen Entscheidungen?“ spricht. Nach einer Diskussion mit anschließender Pause folgt ein Grußwort von Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert.

Gegen 16.15 schließt sich das erste Forum an. Zunächst spricht Prof. Dr. Wolfgang Weiß über „Parlamentarische Herausforderungen im Völkerrecht der Globalisierung“, im Anschluss nimmt Dr. Susan Harris-Hümmert die Rolle des britischen Parlaments beim Brexit in den Blick, und Prof. Dr. Cristina Fraenkel-Haeberle untersucht die Rolle des Parlaments in Italien. Eine Diskussion dazu folgt gegen 17.15 Uhr.

„Bürgerbeteiligung ohne Parlament?“

Das zweite Forum startet am Freitag, 19. Mai, um 9 Uhr mit Beiträgen von Privatdozentin Dr. Margrit Seckelmann zum Thema „Bürgerbeteiligung ohne Parlament?“



Prof. Dr. Constanze Janda widmet sich danach der Asylgesetzgebung in Zeiten der „Flüchtlingskrise“, und Prof. Dr. Gisela Färber befasst sich mit dem demografischen Wandel und Entscheidungsspielräumen des Parlaments.

„Algorithmic Regulation“

Nach einer Diskussion und Pause geht es um 11 Uhr weiter mit dem dritten Forum. Privatdozentin Dr. Nadja Braun Binder spricht über „Algorithmic Regulation“, Prof. Dr. Hermann Hill nimmt Kommunikation und Entscheidung in der „VUCA-World“ unter die Lupe, ehe nach einer weiteren Diskussion gegen 12.30 Uhr Rektor Joachim Wieland das Schlusswort spricht.

Der Speyer Konvent in Berlin stellt ein neues Format dar, in dem grundlegende staats- und verfassungspolitische Fragen behandelt werden. Die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer wird von allen Ländern und dem Bund getragen. Sie ist im Bereich von Lehre, Forschung und Weiterbildung tätig. (vom/17.05.2017)