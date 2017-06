Grüne legen Entwurf für ein Einwanderungsgesetz vor

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will die Einwanderung zur Erwerbstätigkeit erleichtern sowie für asylsuchende und geduldete Ausländer Hürden für die Aufnahme einer entsprechenden Tätigkeit abbauen. Das sieht ihr Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Einwanderungsgesetzes (18/11854) vor, der am Donnerstag, 1. Juni 2017, um 13 Uhr in die erste Lesung geht, bevor er an den Innenausschuss zur federführenden Beratung überwiesen wird. Für die Aussprache sind 85 Minuten vorgesehen.



Nachfrageorientiertee Arbeitsmigrationsrecht

Laut Entwurf soll „das gegenwärtige, an den Nachweis eines Arbeitsangebots gebundene und daher nachfrageorientierte Arbeitsmigrationsrecht um die Möglichkeit für Fachkräfte zur Arbeitsplatzsuche vor Ort“ ergänzt werden. Vorgesehen ist, zur Steuerung einer „potenzialorientierten“ Einwanderung ein Punktesystem einzuführen. Umfang und Bedingungen für eine solche Einwanderung sollen den Abgeordneten zufolge von einer unabhängigen Kommission vorgeschlagen und jährlich durch die Bundesregierung festgesetzt werden.



Geeignete Kriterien für die Auswahl können laut Vorlage etwa Hochschulabschlüsse und qualifizierte Berufsausbildung, Berufserfahrung und deutsche Sprachkenntnisse sein. Für die Erfüllung der Kriterien wird nach den Vorstellungen der Fraktion jeweils eine bestimmte Punktzahl vergeben.

Mindestpunktzahl und Talentkarte



„Wer eine festgelegte Mindestpunktzahl erreicht hat, hat sich für die Einreise nach Deutschland qualifiziert“, heißt es in der Vorlage weiter. Aus diesem Bewerber-Pool sollen diejenigen mit der höchsten Punktzahl aufgenommen werden, bis die festgelegte Aufnahmezahl erreicht wird. Ihnen soll eine sogenannte Talentkarte ermöglichen, sich innerhalb eines Jahres in Deutschland einen Arbeitsplatz zu suchen. „Auch, aber nicht nur für diese Gruppe“ will die Fraktion den Familienmitzug ermöglichen und Hindernisse für den Familiennachzug abbauen.



Zugleich sollen bereits in Deutschland lebende Asylsuchende und Geduldete unter bestimmten Umständen ihren aufenthaltsrechtlichen Status wechseln und eine Aufenthaltserlaubnis zu Arbeitszwecken erhalten können. Für den Bereich der qualifizierten Erwerbstätigkeit soll die sogenannte Vorrangprüfung entfallen und im Bereich der geringqualifizierten Beschäftigung „auf ihren Kern reduziert“ werden.

Bei einem Wegzug aus Deutschland sollen Aufenthaltstitel dem Gesetzentwurf zufolge nicht mehr wie bislang erlöschen. Ebenfalls vorgesehen ist unter anderem, die Einbürgerung durch eine generelle Hinnahme von Mehrstaatigkeit und die Verkürzung der Aufenthaltsfrist zu erleichtern. (nal/31.05.2017)