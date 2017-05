Linke fordert Vermögensteuer als Millionärsteuer

Die Fraktion Die Linke verlangt, den „Reichtum gerechter zu verteilen“, und fordert die Bundesregierung auf, die Vermögensteuer, die seit 1997 nicht mehr eingezogen wird, als Millionärsteuer wieder zu erheben. Ein entsprechender Antrag (18/12549) wird am Mittwoch, 31. Mai 2017, ab 16.05 Uhr eine halbe Stunde lang in erster Lesung beraten, bevor er zur federführenden Beratung an den Finanzausschuss überwiesen wird.

Die Debatte wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Eine Million Euro steuerfrei



Als Vermögen sollen zum Stichtag 31. Dezember 2016 die Summe der privaten Geldvermögen und der Verkehrswerte der privaten Immobilien- und Sachvermögen festgestellt werden. Vom Vermögen sollen private Verbindlichkeiten abgezogen werden. Das so ermittelte gesamte Nettovermögen einer Person (Individualbesteuerung) bleibt nach Darstellung der Fraktion bis zu einem Betrag von einer Million Euro steuerfrei.



Für betriebsnotwendiges Sachvermögen von Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmern sowie Personenunternehmen gilt nach Abzug der darauf lastenden Verbindlichkeiten ein erhöhter Freibetrag von fünf Millionen Euro, heißt es weiter. Das oberhalb des jeweiligen Freibetrags von einer Million beziehungsweise fünf Millionen Euro liegende Nettovermögen will die Fraktion mit einem Steuersatz von fünf Prozent besteuern. (nal/31.05.2017)