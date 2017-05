315 Jugendliche schlüpfen in die Rolle von Bundestagsabgeordneten

Einmal Abgeordneter sein: 315 Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet schlüpfen von Samstag, 27. Mai, bis Dienstag, 30. Mai 2017, in die Rolle von Bundestagsabgeordneten. Bei der Parlamentssimulation „Jugend und Parlament“ können sich junge Talente als Redner und Politstrategen im Deutschen Bundestag ausprobieren. Die Teilnehmer übernehmen für vier Tage die Rollen von fiktiven Abgeordneten und simulieren in Berlin professionell vier Gesetzesinitiativen unter realen Bedingungen.

Zwei Plenarsitzungen

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler, Mitglied der Berichterstattergruppe für internationale Austauschprogramme in der Kommission des Ältestenrates für Innere Angelegenheiten, begrüßt die Jugendlichen am Samstag, 27. Mai. Am Sonntag, 28. Mai, und Montag, 29. Mai, finden Fraktions- und Ausschusssitzungen in auch sonst dafür genutzten Räumen statt. Die erste Plenarsitzung am Montag, 29. Mai, leitet ab 9 Uhr Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer (CDU/CSU).

Die zweite Plenarsitzung beginnt am Dienstag, 30. Mai, unter Leitung des Bundestagspräsidiums ebenfalls um 9 Uhr.

Die Plenarsitzungen werden am 29. Und 30. Mai jeweils ab 9 Uhr live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Drei fiktive Fraktionen, vier fiktive Gesetzentwürfe

Die fiktiven Fraktionen, auf die sich Nachwuchspolitiker verteilen, heißen „Bürgerliche Bewahrungspartei“ (BBP) mit 132 Abgeordneten, „Partei für Gerechtigkeit und Solidarität“ (PGS) mit 105 Abgeordneten und „Partei für Engagement und Verantwortung“ (PEV) mit 78 Abgeordneten. Zur Debatte stehen vier fiktive Gesetzentwürfe, an deren Beispiel das Gesetzgebungsverfahren mit erster Lesung am Montag und zweiter und dritter Lesung am Dienstag simuliert wird.

Ziel der Simulation ist es, dass die Jugendlichen im Alter von 16 bis 20 Jahren die Arbeit der Abgeordneten kennenlernen – in Landesgruppen, Fraktionen, Arbeitsgruppen und Ausschüssen. In den Debatten sollen die Jugendlichen versuchen, Mehrheiten für ihre politischen Anliegen zu gewinnen.

Diskussion mit den Fraktionsspitzen

Im Anschluss an die Parlamentssimulation diskutieren die Jungabgeordneten mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, Michael Kretschmer, der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Dr. Carola Reimann, dem Vorsitzenden der Fraktion Die Linke, Dr. Dietmar Bartsch, und dem Vorsitzenden der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Dr. Anton Hofreiter. Es moderiert Thomas Walde, stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios.

Zum Abschluss des Planspiels spricht am Dienstag gegen 14 Uhr Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert zu den Nachwuchspolitikerinnen und -politikern. (vom/24.05.2017)