Der Finanzausschuss des Deutsche Bundestages stellt die Zukunft der EU-Finanzaufsicht in den Mittelpunkt einer öffentlichen Sitzung. Die Abgeordneten befassen sich am Mittwoch, 31. Mai 2017, unter Vorsitz von Ingrid Arndt-Brauer (SPD) in einer Anhörung mit dem „Europäischen System der Finanzaufsicht“. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr im Sitzungssaal 2.800 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) mit Sitz in London ist eine unabhängige EU-Behörde, deren Aufgabe es ist, ein wirksames und kohärentes Maß an Regulierung und Beaufsichtigung im europäischen Bankensektor zu gewährleisten. Ihre übergeordneten Ziele bestehen in der Wahrung der Finanzstabilität in der EU und dem Schutz der Integrität, der Effizienz und des ordnungsgemäßen Funktionierens des Bankensektors. (eis/24.05.2017)

Zeit: Mittwoch, 31. Mai 2017, 16 bis 17.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.800

