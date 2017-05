Das sogenannte „Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz“ ist am Montag, 29. Mai 2017, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz. Dazu liegt ein Gesetzentwurf der Bundesregierung (18/12329), zu dem sich die geladenen Sachverständigen in der Sitzung unter Leitung von Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen) ab 13 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin äußern werden.

Bildungs- und Wissenschaftsschranke

Mit dem Gesetzentwurf will die Bundesregierung eine sogenannte Bildungs- und Wissenschaftsschranke schaffen, also regeln, welche Nutzung von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gesetzlich erlaubt sind, ohne dass der Rechteinhaber zustimmen muss. Als Defizite nennt die Regierung, dass das Urheberrechtsgesetz eine Vielzahl kleinteiliger, an unterschiedlichen Stellen geregelter gesetzlicher Erlaubnistatbestände zugunsten von Unterricht und Wissenschaft enthält, die für Lehrer, Schüler, Studenten, Bibliotheks- und Archivmitarbeiter schwer aufzufinden und anzuwenden sind.

Zugleich hätten Digitalisierung und Vernetzung die Möglichkeiten verändert, urheberrechtlich geschützte Inhalte zu schaffen, zu verbreiten und zu nutzen. Daher sollen die Vorschriften über die erlaubnisfreien Nutzungen für Bildung und Wissenschaft neu geordnet, konsolidiert und vereinfacht werden, um sie für unterschiedliche Anwender besser auffindbar und verständlich zu machen.

Regelmäßige angemessene Vergütung

Ebenso sollen die Erlaubnistatbestände erweitert werden, um die Potenziale von Digitalisierung und Vernetzung für Unterricht und Wissenschaft besser zu erschließen. Gesetzlich erlaubte Nutzungen sollen den Rechteinhabern (Autoren, Fachverlagen) regelmäßig angemessen vergütet werden.

Die reformierten gesetzlichen Nutzungsbefugnisse sollen der vertraglichen Gestaltung entzogen werden, soweit sie gesetzlich erlaubte Nutzungen beschränken oder verbieten. Dadurch solle sichergestellt werden, dass der gesetzlich bestimmte Interessenausgleich tatsächlich auch durchsetzbar ist, heißt es in dem Gesetzentwurf.

Stellungnahme des Bundesrates

Die Bundesregierung hat dem Bundestag in einer Unterrichtung (18/12378) die Antwort zugeleitet, die sie dem Bundesrat auf dessen Einwände zu ihrem Gesetzentwurf über eine Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht (18/12329) gegeben hat. Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf eine Reihe von Änderungswünschen und Prüfbitten für das weitere Gesetzgebungsverfahren geäußert. Unter anderem solle die Wirkung des Vorhabens auf die Pressefreiheit noch einmal untersucht werden, und den Museen solle die Zugänglichmachung ihrer Bestände im Internet ermöglicht werden.

Auch wünscht die Länderkammer "für die nichtkommerzielle Nutzung zu Lehr- und Lernzwecken der Bildungseinrichtungen weitergehende Ausnahmen von der Vergütungspflicht", da die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung "zu einer massiven Steigerung der Haushaltsausgaben in den Landeshaushalten führen" würde.

Gegenäußerung der Bundesregierung

In ihrer Gegenäußerung schreibt die Bundesregierung, sie habe sich mit dem vom Bundesrat adressierten Aspekten intensiv auseinandergesetzt und "teilt die geäußerten Bedenken im Ergebnis nicht". Da "mit dem Gesetz in Teilen Neuland betreten wird, hält sie aber eine Evaluierung des Gesetzes vier Jahre nach Inkrafttreten für erforderlich, um die Auswirkungen auf alle Betroffenen zu untersuchen".

Zu dem Wunsch, Bestände von Museen online zugänglich zu machen, erklärt die Regierung, dass das EU-Recht dies nicht gestatte. Den Wunsch, Nutzungen zu Lehr- und Lernzwecken in größerem Umfang vergütungsfrei zu stellen, lehnt sie ab und schreibt: "Der Gesetzentwurf der Bundesregierung verfolgt das Ziel, Nutzungserlaubnisse im Interesse von Bildung und Wissenschaft neu zu ordnen und teilweise zu erweitern, zugleich aber die damit einhergehenden Eingriffe in das Urheberrecht mit angemessener Vergütung zu kompensieren, um so einen angemessenen Interessenausgleich herzustellen." Einzelnen Vorschlägen des Bundesrates stimmt die Bundesregierung aber auch zu oder kündigt an, sie weiter zu prüfen. (pst/22.05.2017)

