Im Anschluss an die Regierungsbefragung folgt in der Plenarsitzung am Mittwoch, 21. Juni 2017, die Fragestunde. Sie beginnt voraussichtlich gegen 13.35 Uhr und soll zwei Stunden dauern. Vertreter der Bundesregierung beantworten Fragen der Abgeordneten, die getrennt nach Ressortzuständigkeit aufgerufen werden. (eis/12.06.2017)

Die Fragestunde wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.