Den „Bericht über das deutsche Engagement beim Einsatz von Polizistinnen und Polizisten in internationalen Polizeimissionen 2016“ (18/12445) hat der Bundestag am Mittwoch, 21. Juni 2017, beraten und nach einstündiger Aussprache zur federführenden Beratung an den Innenausschuss überwiesen.

Laut der von der Bundesregierung vorgelegten Unterrichtung wurden im vergangenen Jahr insgesamt 302 Beamte der Polizeien des Bundes und der Länder sowie der Bundeszollverwaltung in internationale Polizeimissionen und das bilaterale Polizeiprojekt GPPT Afghanistan entsandt. Darunter befanden sich 44 Frauen, was einem Anteil von rund 15 Prozent entspricht. Durchschnittlich seien „stets 153 Beamtinnen und Beamte im Einsatz“ gewesen.

Freie Wahlen in Namibia sichern

Wie in der Vorlage ferner ausgeführt wird, beteiligt sich die Bundespolizei (früher Bundesgrenzschutz) seit 1989 an internationalen mandatsgetragenen Einsätzen. Die ersten 50 Bundesgrenzschutzbeamten wurden den Angaben zufolge unter dem Mandat der Vereinten Nationen zur Sicherstellung freier und fairer Wahlen in Namibia eingesetzt. Auch die DDR habe sich daran „mit 30 Polizeibeobachtern - in ihrem ersten und einzigen Einsatz - beteiligt“.



Nach drei weiteren internationalen Missionseinsätzen in Kambodscha, West-Sahara und auf der Donau beteiligten sich seit 1994 Beamte des Bundes (Bundespolizei, Bundeskriminalamt und Bundeszollverwaltung) und der Bundesländer gemeinsam an Friedensmissionen. (hau/21.06.2017)