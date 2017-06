Ein Reflexionspapier der Europäischen Kommission zur sozialen Dimension Europas (Ratsdokument 8717/17) steht im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union am Mittwoch, 21. Juni 2017. Die Sitzung unter Vorsitz von Gunther Krichbaum (CDU/CSU) beginnt um 14 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Reflexionspapier der Europäischen Kommission

In dem Reflexionspapier skizziert die Kommission Trends und Herausforderungen und zeigt Möglichkeiten auf, wie die Europäer „für die Welt im Jahr 2025 gerüstet und unsere Gesellschaften stärker und anpassungsfähiger gemacht werden können“. Erforderlich sei ein Konsens über die künftige Ausgestaltung eines sozialen Europas. Gemeinsames soziales Bestreben sei ein Weg, „wie wir den Rückhalt in der Gesellschaft wiedergewinnen und unsere Zukunft gestalten können“, heißt es in dem Papier. In Europa fänden sich die Gesellschaften mit der ausgewogensten Wohlstandsverteilung weltweit.

Auch wenn es zwischen den Ländern nach wie vor Unterschiede bei der wirtschaftlichen Entwicklung und den gesellschaftlichen Traditionen gebe, „haben wir zunehmend sowohl die individuellen als auch die Kollektiven sozialen Rechte gestärkt und die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern auf europäischer und nationaler Ebene verbessert“. Der EU-Rahmen habe neue Impulse für eine wirksamere Politik und mehr soziale Gerechtigkeit gegeben. Die Debatte solle sich nun darauf konzentrieren, heißt es weiter, „wie wir unsere Sozialmodelle an die aktuellen und die künftigen Herausforderungen anpassen und den sozialen Geist Europas mobilisieren können“. (vom/08.06.2017)

Zeit: Mittwoch, 21. Juni 2017, 14 bis 15.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

