Der Rechtsausschuss befasst sich am Mittwoch, 21. Juni 2017, in einer öffentlichen Anhörung von Sachverständigen mit einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Strafgesetzbuches. Dabei geht es darum, Wohnungseinbrüche härter als bisher zu ahnden. CDU/CSU und SPD haben einen wortgleichen Gesetzentwurf im Bundestag bereits eingebracht (18/12359). Die Sitzung unter Leitung von Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 15.30 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Mindeststrafe von einem Jahr

Vorgesehen ist auch, die Fahndung nach Einbrechern durch Nutzung der Vorratsdatenspeicherung zu erleichtern. Bisher sieht das Strafgesetzbuch für den Wohnungseinbruchdiebstahl eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor, in minder schweren Fällen von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Die Neuregelung soll einen neuen Straftatbestand des Einbruchdiebstahls in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung schaffen. Bei ihm soll kein minder schwerer Fall mehr möglich sein sowie die Mindeststrafe ein Jahr betragen.

Die Bundesregierung begründet dies damit, dass Wohnungseinbruchdiebstähle „einen schwerwiegenden Eingriff in den persönlichen Lebensbereich von Bürgern“ darstellten, der „neben den finanziellen Auswirkungen gravierende psychische Folgen und eine massive Schädigung des Sicherheitsgefühls zur Folge haben kann“. Dem werde der geltende Strafrahmen nicht gerecht.

Mit der Neuregelung kann der Einbruchdiebstahl in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung nicht mehr als Vergehen gewertet werden, sondern gilt in jedem Fall als Verbrechen. Ein Aussetzen der Strafe zur Bewährung ist damit ausgeschlossen, die Haft muss in jedem Fall angetreten werden. Durch die Ermöglichung einer rückwirkenden Funkzellenabfrage bei Einbrüchen in dauerhaft genutzte Privatwohnungen soll zudem die Fahndung nach Einbrechern, insbesondere Einbrecherbanden erleichtert werden. (pst/12.06.2017)

Zeit: Mittwoch, 21. Juni 2017, 15.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-32430, Fax: 030/227-36081, E-Mail: rechtsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen