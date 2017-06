Insgesamt fünf Oppositionsanträge zur Abrüstungspolitik stehen am Donnerstag, 29. Juni 2017, im Mittelpunkt einer einstündigen Debatte ab 12 Uhr: Die Anträge, mit denen die Fraktion Die Linke sich für Abrüstung (18/12799) und die Senkung der Rüstungsausgaben (18/12800) einsetzt, werden erstmalig im Plenum debattiert. Noch ist offen, ob sie anschließend zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen oder direkt abgestimmt werden.



Dies gilt auch für einen Antrag (18/12898), mit dem Bündnis 90/Die Grünen Investitionen in Streumunition und Antipersonenminen verbieten lassen will. Abschließend beraten hingegen werden ein gemeinsamer Antrag von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke (18/11609) zur Ächtung von Atomwaffen sowie ein weiterer Antrag (18/6808), mit dem sich die Linksfraktion gegen die neue Stationierung neuer Atomwaffen in Deutschland wendet (18/6808). Für diese beiden Vorlagen hat der Auswärtige Ausschuss zwei Beschlussempfehlungen vorgelegt (18/12419, 18/12420).



Die Debatte wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Programm zur Abrüstung

In ihren Vorlagen drängt die Linke, die Bundesregierung, „statt einer Agenda der Aufrüstung der Nato ein Programm zur Abrüstung vorzulegen und das auf verschiedenen Gipfel diskutierte „2-Prozent-Ziel“ der Nato abzulehnen. Darüber hinaus positioniert sie sich gegen die „geplante Stationierung von neuen lenkbaren B 61-62 Atomwaffen in Deutschland“. Diese gefährde als Teil einer erneuerten Doktrin der 'nuklearen Teilhabe' die politische Stabilität in Mittel- und Osteuropa und nehme „das Risiko des Beginns eines erneuten nuklearen Rüstungswettlaufs in Kauf“.



Im gemeinsamen Antrag mit den Grünen fordern sie zudem die Regierung auf, die Verhandlungen über die Ächtung von Atomwaffen „zu akzeptieren und zu unterstützen“ sowie "“aktiv und konstruktiv“ an ihnen teilzunehmen. Außerdem dringen die Oppositionsfraktionen auf den Abzug der US-amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland und Europa und ein klares Bekenntnis der Bundesregierung „gegen jegliche nukleare Aufrüstungspläne und den Bruch bestehender internationaler Abrüstung- und Rüstungskontrollverträge“, gleichgültig welcher Staat dafür verantwortlich sei. (sas/23.06.2017)