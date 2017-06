Im Anschluss an die Regierungsbefragung folgt in der Plenarsitzung am Mittwoch, 23. Juni 2017, die Fragestunde (18/12876). Sie beginnt voraussichtlich gegen 13.35 Uhr und soll zwei Stunden dauern. Vertreter der Bundesregierung beantworten Fragen der Abgeordneten, die getrennt nach Ressortzuständigkeit aufgerufen werden. (eis/23.06.2017)

Die Fragestunde wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet und auf mobilen Endgeräten übertragen.