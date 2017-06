Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) gibt zu Beginn der Sitzung am Donnerstag, 29. Juni 2017, ab 9 Uhr eine Regierungserklärung zum Europäischen Rat am 22. und 23. Juni 2017 sowie zum G20-Gipfel am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg ab. Für die Erklärung und die anschließende Aussprache stehen insgesamt rund zwei Stunden zur Verfügung. (sas/23.06.2017)

Die Debatte wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.