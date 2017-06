Wenn ein Systemadministrator bei der Arbeit am Computer eines Rechtsanwalts auf eine schutzwürdige Information trifft, ist diese künftig ebenso geschützt wie beim Berufsgeheimnisträger selbst. Dies legt ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur „Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen" (18/11936) fest, den der Bundestag am Donnerstag, 29. Juni 2017, in der vom Rechtsausschuss geänderten Fassung (18/12940) mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der Fraktion Die Linke bei Enthaltung von Bündnis 90/Die Grünen angenommen hat. Die Reden wurden zu Protokoll gegeben.

„Auf die Hilfeleistung anderer Personen angewiesen“

Die Notwendigkeit der Neuregelung begründet die Bundesregierung damit, dass Berufsgeheimnisträger zunehmend „bei ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit auf die Hilfeleistung anderer Personen angewiesen“ sind, welche, anders als unmittelbare „Berufsgehilfen“, nicht vom Straftatbestand der „Verletzung von Privatgeheimnissen“ nach Paragraf 203 des Strafgesetzbuches (StGB) erfasst sind.

Durch Änderungen der Bundesrechtsanwaltsordnung, der Bundesnotarordnung, der Patentanwaltsordnung, des Steuerberatungsgesetzes und der Wirtschaftsprüferordnung sollen „die Voraussetzungen und Grenzen, unter denen Dienstleistern der Zugang zu fremden Geheimnissen eröffnet werden darf“, neu festgelegt werden, schreibt die Bundesregierung in der Einleitung des Gesetzentwurfs.

„Einbezogene Personen zur Geheimhaltung verpflichten“

Zugleich sollen „mitwirkende Personen, die bei der ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Tätigkeit die Möglichkeit erhalten, von geschützten Geheimnissen Kenntnis zu erlangen, in die Strafbarkeit nach Paragraf 203 StGB einbezogen werden“. Die Berufsgeheimnisträger selbst werden verpflichtet, „dafür Sorge zu tragen, dass die einbezogenen Personen zur Geheimhaltung verpflichtet werden“.

Die Änderungen betreffen unter anderem die Frage, welche Personen im strafprozessualen Sinn an der Berufstätigkeit unter anderem von Rechtsanwälten und Patentanwälten mitwirken. Dabei wird der bisherige zu enge Begriff der „Hilfspersonen“ durch den der „mitwirkenden Personen“ ersetzt. Dadurch werden sowohl Paragraf 203 StGB als auch Paragraf 53a der Strafprozessordnung (StPO) mit dem Begriff der „mitwirkenden Person“ einen identischen Personenkreis erfassen. (vom/29.06.2017)