Der Bundestag hat am Donnerstag, 18. Mai 2017, Anträge von CDU/CSU und SPD (18/12362) sowie von Bündnis 90/Die Grünen (18/10981) zur Reform der Spitzensportförderung zur federführenden Beratung an den Sportausschuss überwiesen. Die Vorlage der Koalition soll die „Reformbestrebungen weiter mit Leben füllen“ und die „Leistung, Transparenz, Fairness und Sauberkeit in den Mittelpunkt der künftigen Athleten- und Sportförderung stellen“. Die Grünen verlangen eine grundlegende Überarbeitung des Konzepts zur Spitzensportförderung.

Beteiligungsrechte für Athleten

Die Grünen fordern die Bundesregierung auf, bei dem von Bundesinnenministerium (BMI), dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und der Sportministerkonferenz (SMK) gemeinsam erarbeiteten Konzept, vom bisherigen Ziel der Medaillenmaximierung abzusehen. Stattdessen müsse eine breite gesellschaftliche Debatte angestoßen werden, um gemeinsame Ziele und verbindliche Maßnahmen für eine langfristig ausgerichtete, moderne Entwicklung des Spitzensports und Breitensports zu vereinbaren.

Die Grünen plädieren außerdem für eine Verankerung von Beteiligungsrechten der Athleten in dem Konzept zur Spitzensportförderung. Ziel müsse es sein, Athleten sowie Trainer „tatsächlich in den Mittelpunkt der Spitzensportförderung zu stellen“. Daher soll sich nach den Vorstellungen der Fraktion die Bundesregierung für Beteiligungs- und Mitspracherechte der Athleten in den neuen Förder- und Entscheidungsgremien von Sport und Staat einsetzen. Zugleich soll sie auch deutlich verbesserte Möglichkeiten für eine duale Karriere von Athleten im Hinblick auf Ausbildung, Beruf und Studium entwickeln. (eis/18.05.2017)