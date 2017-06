Bilanz und Perspektiven der Forschungs- und Innovationsförderung in Deutschland erörtert der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung am Mittwoch, 28. Juni 2017, in einem öffentlichen Fachgespräch mit Sachverständigen. Die Sitzung unter Vorsitz von Patricia Lips (CDU/CSU) beginnt um 9.30 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert zweieinhalb Stunden.

Das Fachgespräch wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Grundlagen des Fachgesprächs

Grundlage des Fachgesprächs sind das Gutachten der Bundesregierung zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands (18/11270), ein Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der Hightech-Strategie – Fortschritt durch Forschung und Innovation mit der Stellungnahme der Bundesregierung zum Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2017 (18/11810) und der Aktionsplan Nanotechnologie 2020 der Bundesregierung (18/9670).



Darüber hinaus liegen der Monitoring-Bericht 2016 der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz „Pakt für Forschung und Innovation“, die innovationspolitischen Leitlinien des Hightech-Forums „Gemeinsam besser – Nachhaltige Wertschöpfung, Wohlstand und Lebensqualität im digitalen Zeitalter“ und die Publikation des Hightech-Forums „Gute Ideen zur Wirkung bringen – Umsetzungsimpulse des Hightech-Forums zur Hightech-Strategie“ vor. (vom/22.06.2017)

Zeit: Mittwoch, 28. Juni 2017, 9.30 bis 12 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

