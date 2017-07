„Social Media im Wahlkampf – was bewirken Facebook, Twitter und Bots?“ lautet das Thema eines Vortrags der Veranstaltungsreihe „W-Forum“ am Montag, 17. Juli 2017, zu dem die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages einladen. Gastredner ist Prof. Dr. Simon Hegelich, der die Professur für Political Data Science an der Hochschule für Politik München der Technischen Universität München innehat. Der Vortrag beginnt um 14 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. Im Anschluss ist bis 16 Uhr eine Diskussion vorgesehen.

Das W-Forum wird von 14 bis 16 Uhr im Parlamentsfernsehen, im Internet und auf mobilen Endgeräten übertragen und ist anschließend in der Mediathek unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.

Vorzüge und Gefahren von Social Media

Nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika verändern soziale Medien Wahlkämpfe. Auch in Europa werden Facebook, Twitter und Bots gezielt eingesetzt, um Wählerinnen und Wähler auf neuen Wegen anzusprechen und mit ihnen in Kontakt zu treten.

Professor Hegelich wird den Fragen nachgehen, wie sich diese Strategien auf die Meinungsbildung auswirken, wo die Vorzüge, auch Probleme und mögliche Gefahren von Social Media im Wahlkampf liegen und wie vor allem die umstrittene Rolle von Social Bots zu beurteilen ist. Von Interesse ist dabei auch, was sich im Verhältnis zu den etablierten Medien wie Zeitungen und Fernsehen verändert, die bislang zentrale Vermittlungsinstanzen des politischen Geschehens waren. (vom/10.07.2017)