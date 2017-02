Flüchtlingsintegration: 19.000 Anträge

Arbeit und Soziales/Antwort - 03.02.2017 (hib 69/2017)

Berlin: (hib/CHE) Bis zum 16. Januar 2017 wurden knapp 19.000 Plätze für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) beantragt und 13.000 genehmigt. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (18/11039) auf eine Kleine Anfrage (18/10835) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Mit diesem Arbeitsmarktprogramm will die Bundesregierung Teilnehmer während ihres Asylverfahrens niedrigschwellig an den Arbeitsmarkt heranführen. Ziel ist es, 100.000 solcher FIM zu schaffen. Aus der Antwort der Bundesregierung geht weiter hervor, dass diese über keine Daten zur Staatsangehörigkeit, zum Geschlecht oder auch zu Behinderungen der Teilnehmenden verfügt, wie es die Grünen unter anderem erfragen wollten.