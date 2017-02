Kooperation mit Saudi-Arabien

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 09.02.2017 (hib 77/2017)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (18/11067). Die Abgeordneten fragen darin unter anderem nach einem "Zusammenhang zwischen der Verbreitung der staatstragenden wahhabitischen Lehre Saudi-Arabiens durch verschiedene religiöse und 'wohltätige' Einrichtungen und der verstärkten Resonanz von Al-Qaida und IS". Weitere Fragen zielen unter anderem auf Vorwürfe, dass Saudi-Arabien und Katar Waffen an den IS geliefert hätten sowie auf die Rolle Saudi-Arabiens im Jemen-Konflikt.