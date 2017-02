Forschung zu Thorium

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 14.02.2017 (hib 86/2017)

Berlin: (hib/ROL) Bündnis 90/Die Grünen wollen in ihrer Kleinen Anfrage (18/11092) wissen, welche am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) durchgeführte Forschungen im Zusammenhang mit Thorium stehen. Thorium ist ein radioaktives Element, das natürlicherweise auf der Erde vorkommt. Thorium ist zwar nicht direkt spaltbar, durch Neutroneneinfang lasse sich jedoch aus ihm das leicht spaltbare und waffenfähige Uran-233 gewinnen, schreiben die Grünen. Im Rahmen des EU-Projektes SAMOFAR (Safety Assessment of the Molten Salt Fast Reactor), an dem unter anderem auch das KIT und das Joint Research Center (JRC) beteiligt seien, soll die Sicherheit von mit Thorium betriebenen Flüssigsalz-Reaktoren erforscht werden.