Anteil der Diesel-Pkw deutlich gestiegen

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 14.02.2017 (hib 87/2017)

Berlin: (hib/HAU) Der Anteil der Diesel-Pkw unter den neuzugelassenen Fahrzeugen in Deutschland ist von 30,7 Prozent im Jahr 2000 auf 48 Prozent im Jahr 2015 gestiegen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (18/11056) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/10731) hervor. Mehr als verdoppelt hat sich der Vorlage nach der Anteil der Diesel-Pkw im Bereich der Mittelklasse (2000: 36,6 Prozent - 2015: 75,7 Prozent). Ein ähnlicher Anstieg ist auch in der Oberklasse (2000: 31,1 Prozent - 2015: 62 Prozent) und der oberen Mittelklasse (2000: 47,9 Prozent - 2015: 90,1 Prozent) zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu ist nach Regierungsangaben der Anteil der Diesel-Pkw bei den Kleinwagen nur leicht gestiegen (2000: 7,7 Prozent - 2015: 12,7 Prozent). In der Kategorie Mini ist danach ein Rückgang beim Anteil der Diesel-Pkw unter den Neuzulassungen zu verzeichnen (2000: 10,8 Prozent - 2015: 2,4 Prozent).