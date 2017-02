Linke will Managergehälter begrenzen

Wirtschaft und Energie/Antrag - 15.02.2017 (hib 97/2017)

Berlin: (hib/HLE) Die Linksfraktion hat die Bundesregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, "der die Gehälter der Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften inklusive der Sonderleistungen und der Abfindungen wirksam begrenzt". In einem Antrag (18/11168) heißt es, im Gegensatz zur überwiegenden Mehrheit der Arbeitnehmer existiere bei Konzernmanagern "ein extremes Missverhältnis zwischen Leistung und Bezügen, nicht zuletzt weil die hoch bezahlte Tätigkeit selbst bei organisiertem Rechtsbruch des Konzerns weitgehend ohne persönliche Verantwortung und Haftung erfolgt". Wenn Unternehmen aufgrund der Verfehlungen des Managements in Schieflage geraten würden, würden die Millionengehälter als "zutiefst ungerecht" empfunden. Kritisiert werden in dem Antrag auch Abfindungen in zweistelliger Millionenhöhe nach nur kurzer Vorstandstätigkeit.