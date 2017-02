Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 16.02.2017 (hib 100/2017)

Berlin: (hib/HLE) Um die Ausfuhr von Rüstungsgütern und anderen Gütern in den Jahren 2015 und 2016 nach Saudi-Arabien und Katar geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (18/11091). Die Bundesregierung soll die entsprechenden Lieferungen an beide Länder detailliert aufschlüsseln. Außerdem wird nach den Direktinvestitionen von Saudi-Arabien und Katar in Deutschland gefragt.