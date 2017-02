Grüne fragen nach Bahnliegenschaften

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 17.02.2017 (hib 105/2017)

Berlin: (hib/HAU) Vor dem Hintergrund des angespannten Immobilienmarktes interessiert sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für die Bahnliegenschaften in Berlin. In einer Kleinen Anfrage (18/11079) erkundigen sich die Abgeordneten bei der Bundesregierung, welche zu Wohnzwecken genutzten Immobilien das Bundeseisenbahnvermögen sowie die Deutsche Bahn AG (DB AG) in Berlin unterhalten. Wissen will die Fraktion auch, welche zu Wohnzwecken oder zu gewerblichen Zwecken vorgesehene aber ungenutzte Immobilien vom Bundeseisenbahnvermögen und der DB AG unterhalten werden.