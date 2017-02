Rüstungsexporte in den Nahen Osten

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 21.02.2017 (hib 107/2017)

Berlin: (hib/HLE) Um die Genehmigung von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (18/11090). Die Abgeordneten wollen unter anderem erfahren, welches Volumen die Exportgenehmigungen in den Jahren 2015 und 2016 hatten. Zudem geht es um die Frage, ob Saudi-Arabien mit Hilfe der Kampfflugzeuge Tornado und Eurofighter in Jemen Streumunition eingesetzt hat.