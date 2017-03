Gesundheit/Kleine Anfrage - 01.03.2017 (hib 117/2017)

Berlin: (hib/PK) Mit Vorversicherungszeiten in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) befasst sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (18/11251). Viele Versicherte seien überrascht, wenn sie im Rentenalter nicht pflichtversichert in der KVdR seien und teils hohe Beiträge als freiwillig Versicherte aufbringen müssten.

Hier seien auch Frauen verbeamteter Männer betroffen, die während der Kindererziehung privat familienversichert gewesen seien. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung nun wissen, inwiefern die Rentenversicherung oder Krankenversicherungen über die sogenannte 9 / 10-Regelung und die mit fehlenden Vorversicherungszeiten verbundenen Konsequenzen für die spätere Mitgliedschaft in der KVdR informieren.