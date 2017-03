Leiharbeitskräfte bei der Bundesregierung

Inneres/Antwort - 02.03.2017 (hib 120/2017)

Berlin: (hib/STO) Die Zahl der in den Bundesministerien und Bundesämtern beziehungsweise in den Bundesbehörden im Jahr 2016 eingesetzten Leiharbeitskräfte ist ein Thema der Antwort der Bundesregierung (18/11247) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (18/11062). Wie daraus hervorgeht, waren im vergangenen Jahr in den Bereichen des Bundeskanzleramtes, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (BPA) sowie der 14 Bundesministerien insgesamt 522 Leiharbeitskräfte eingesetzt. Dies ergab den Angaben zufolge eine Befragung in der unmittelbaren Bundesverwaltung.