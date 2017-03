Doppel-Anhörung im Haushaltsausschuss

Haushalt/Anhörung - 02.03.2017 (hib 121/2017)

Berlin: (hib/SCR) Die Mitglieder des Haushaltsausschusses befassen sich am Montag, 6. März 2017, in zwei Anhörungen mit Aspekten der Gesetzespakete der Bundesregierung zu den Bund-Länder-Finanzbeziehungen (18/11131, 18/11135). Von 11 bis 12.30 Uhr steht im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses die Neuregelung des Unterhaltsvorschusses im Fokus. Von 14 bis 16 Uhr setzen sich die Abgeordneten und die Sachverständigen am selben Ort dann mit den geplanten Regelungen zur Förderung von Investitionen in kommunale Bildungsinfrastrukturen auseinander.

