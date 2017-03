Deutsch-belgische AKW-Verhandlungen

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit/Kleine Anfrage - 02.03.2017 (hib 122/2017)

Berlin: (hib/NAR) In einer Kleinen Anfrage (18/11308) erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei der Bundesregierung nach den deutsch-belgischen Verhandlungen zu den Atomkraftwerken Doel und Tihange. In diesen sei es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Störfällen gekommen. Die angrenzende Städte-Region Aachen werde gefährdet, schreiben die Grünen. Die Abgeordneten wollen außerdem wissen, welche Bemühungen die Bundesregierung unternimmt, um den belgischen Atomausstieg zu fördern.