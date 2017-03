Grüne legen Antrag gegen Gen-Mais vor

Ernährung und Landwirtschaft/Antrag - 09.03.2017 (hib 148/2017)

Berlin: (hib/EIS) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will die Zulassung der gentechnisch veränderten Maislinien MON 810, 1507 und Bt11 für den Anbau in der Europäischen Union verhindern. Die Abgeordneten fordern in einem Antrag (18/11415) die Bundesregierung dazu auf, die Vorschläge der Europäischen Kommission über die erneute Zulassung der Maislinie MON 810 und über die erstmalige Zulassung der Linien 1507 und Bt11 auf EU-Ebene im Berufungsausschuss abzulehnen. Der Ausschuss wird voraussichtlich am 27. März über eine Anbauzulassung entscheiden.