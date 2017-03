Stärkung der gesetzlichen Rente

Arbeit und Soziales/Antrag - 10.03.2017 (hib 150/2017)

Berlin: (hib/CHE) Die Fraktion Die Linke fordert in einem Antrag (18/11402), die gesetzliche Rente zu stabilisieren. Gegenüber dem Jahr 2000 sei das Rentenniveau der gesetzlichen Rente von 53 Prozent auf 48,2 Prozent im Jahr 2017 gesunken, kritisiert Die Linke. Sie verlangt von der Bundesregierung, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der das Rentenniveau als Sicherungsziel wieder in den Mittelpunkt rückt, um die Lebensstandardsicherung durch die gesetzliche Rente sicherzustellen. Außerdem sollen Altersbezüge von Personen mit geringem Einkommen aufgewertet und eine einkommens- und vermögensgeprüfte "Solidarische Mindestrente" deutlich oberhalb der Grundsicherung eingeführt werden, heißt es in dem Antrag weiter.