Touristen aus China shoppen am meisten

Finanzen/Antwort - 15.03.2017 (hib 154/2017)

Berlin: (hib/HLE) Chinesische Touristen tätigen die meisten umsatzsteuerfreien Einkäufe unter den ausländischen Gästen. Wie die Bundesregierung unter Bezugnahme auf eine Untersuchung in ihrer Antwort (18/11335) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/11110) mitteilt, haben Reisende aus China einen Anteil von 43 Prozent bei den sogenannten Tax-Free-Einkäufen. Tax Free bedeutet, dass sich Reisende aus Ländern außerhalb der EU die Umsatzsteuer auf erworbene Waren bei der Ausreise erstatten lassen können. Es folgen Tax-Free-Einkäufer aus Russland (elf Prozent) und der Schweiz (sechs Prozent). Insgesamt sollen die Tax-Free-Shopping-Ausgaben 2015 rund zwei Milliarden Euro bezahlt haben. Jeder Käufer habe im Schnitt 354 Euro ausgegeben, Reisende aus China sogar 603 Euro. Besucher aus Russland hätten 356 Euro ausgegeben und Reisende aus der Schweiz 120 Euro. 23 Prozent des Tax-Free-Gesamtumsatzes werden nach Angaben der Regierung in München erzielt, 22 Prozent in Frankfurt am Main und 15 Prozent in Berlin.

Die Belastung der Zollstellen durch die Bearbeitung der Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigungen sei unterschiedlich. Stark belastet sei der Zoll an Flughäfen mit vielen internationalen Verbindungen wie Frankfurt am Main. "Am größten ist die Belastung bei den Grenzzollstellen zur Schweiz", heißt es. Es werde angestrebt, an der Grenze zur Schweiz automatisierte Systeme zur Erteilung der Bescheinigungen einzuführen.