Anhörung zu Künstlicher Intelligenz

Ausschuss Digitale Agenda/Anhörung - 20.03.2017 (hib 169/2017)

Berlin: (hib/EB) Um Künstliche Intelligenz und Robotik geht es in einem öffentlichen Fachgespräch des Ausschusses Digitale Agenda am Mittwoch, den 22. März. Ab 16 Uhr werden die Abgeordneten im Sitzungssaal E.700 des Paul-Löbe-Hauses mit Sachverständigen diskutieren.

Gäste können sich bis zum 21. März, 17 Uhr unter Angabe von Name, Vorname und Geburtsdatum per E-Mail an ada@bundestag.de anmelden.