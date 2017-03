Entwicklung der Arbeitszeit

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 23.03.2017 (hib 187/2017)

Berlin: (hib/CHE) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat eine Kleine Anfrage (18/11541) zu den Entwicklungen der Arbeitszeit von Beschäftigten gestellt. Sie möchte von der Bundesregierung unter anderem erfahren, wie sich die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit in tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Betrieben entwickelt hat und in welchen Branchen diese am höchsten ist.