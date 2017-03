Haushalt/Anhörung - 24.03.2017 (hib 189/2017)

Berlin: (hib/SCR) Die öffentlichen Anhörungen im Haushaltsausschuss zur Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen (18/11131, 18/11135) finden am Montag, 27. März 2017, ihren vorläufigen Abschluss. Von 11 bis 14 Uhr werden sich die Abgeordneten gemeinsam mit den geladenen Sachverständigen mit der geplanten Infrastrukturgesellschaft auseinandersetzen. Zwischen 14 und 16 Uhr geht es dann um die geplanten Vorhaben zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.

Sitzungsort ist jeweils der Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses. Gäste können sich unter Angabe von Name, Vorname und Geburtsdatum per E-Mail an haushaltsausschuss@bundestag.de anmelden.