Moscheevereinigung Ditib thematisiert

Inneres/Kleine Anfrage - 27.03.2017 (hib 196/2017)

Berlin: (hib/STO) "Die Moscheevereinigung Ditib als politische Außenstelle Ankaras" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (18/11571). Wie die Fraktion darin schreibt, ist die 1984 in Deutschland gegründete Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V. (Ditib) der größte Islamverband in der Bundesrepublik. Ditib sei immer eng an das türkische Religionsamt Diyanet gekoppelt gewesen. Über Diyanet, "direkt dem türkischen Ministerpräsidialamt unterstellt", sei Ditib inzwischen "der verlängerte Arm der AKP-Regierung und Erdogans in Deutschland". Wissen will die Fraktion unter anderem, inwieweit die Bundesregierung Kenntnisse hat, "ob Ditib mehr ein nationaler Interessenverband ist, der nicht dadurch zur Religionsgemeinschaft wird, dass er sich auch um die Förderung eines in seiner Nation vorherrschenden Bekenntnisses bemüht".