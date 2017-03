Inneres/Kleine Anfrage - 27.03.2017 (hib 196/2017)

Berlin: (hib/STO) Abschiebungen nach Afghanistan thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (18/11570). Darin erkundigt sie sich bei der Bundesregierung, wie viele Abschiebungen und wie viele geförderte freiwillige Ausreisen nach Afghanistan es in den vergangenen zwölf Monaten gab. Auch möchte sie wissen, wie viele afghanische Staatsangehörige aktuell in Deutschland leben und wie viele Asylanträge und -entscheidungen es seit Anfang 2015 bei Asylsuchenden aus Afghanistan gab. Ferner fragt sie unter anderem, wie viele afghanische Staatsangehörige derzeit ausreisepflichtig sind und was über "die Gründe des weiter andauernden Aufenthalts trotz Ausreisepflicht" bekannt ist.