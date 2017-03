Verein "Volkshilfe e.V." thematisiert

Inneres/Kleine Anfrage - 28.03.2017 (hib 205/2017)

Berlin: (hib/STO) "Rechtsextreme Bestrebungen des Vereins Volkshilfe e.V." lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (18/11679). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse die Bundesregierung über den seit April 2015 in Osnabrück eingetragenen Verein hat. Auch will sie unter anderem wissen, inwieweit der Verein oder einzelne seiner Vorstände nach Kenntnis der Bundesregierung in Kontakt zu rechtsextremen und neonazistischen Parteien und Organisationen stehen.