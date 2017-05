Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 30.05.2017 (hib 341/2017)

Berlin: (hib/HAU) Über den Zustand der Eisenbahnbrücken in Bremen möchte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (18/12464) erkundigen sich die Abgeordneten, wie viele Eisenbahnbrücken nach Kenntnis der Bundesregierung in Bremen aktuell dringend sanierungsbedürftig sind und wie hoch ihr Anteil an der Gesamtzahl der Eisenbahnbrücken in Bremen ist. Gefragt wird auch, welche Eisenbahnbrücken der bundeseigenen Schienenwege im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung im Jahr 2017 in Bremen erneuert werden sollen.