Reduzierung von Zucker, Fett und Salz

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 30.05.2017 (hib 342/2017)

Berlin: (hib/EIS) Die Förderung einer gesunden und ausgewogenen Ernährung steht im Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/12463). Um gesundheitliche Risiken und Krankheiten wie Übergewicht, Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu minimieren sowie deren Ursachen durch ungesundes Essverhalten und mangelnde Bewegung zu bekämpfen, soll eine nationale Strategie für die Reduktion von Zucker, Fetten und Salz in Fertigprodukten helfen. Die Abgeordneten interessiert unter anderem, wie die Bundesregierung Fehlernährung und Übergewicht in den Griff bekommen will.