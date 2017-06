Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit/Antwort - 07.06.2017 (hib 359/2017)

Berlin: (hib/SCR) Menschen mit geringem Sozialstatus fühlen sich durch "gesundheitliche Belastungen wie Lärm und Luftschadstoffe" deutlich stärker belastet als Menschen mit hohem Sozialstatus. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung (18/12621) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/12200) hervor. Die Bundesregierung bezieht sich dabei auf die Studie des Umweltbundesamtes unter dem Titel "Umweltbewusstsein in Deutschland 2016: Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage". Demnach seien in früheren Studien "die Unterschiede in der subjektiven Belastung zwischen Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichem Sozialstatus weniger deutlich bzw. kaum ausgeprägt" gewesen, schreibt die Bundesregierung.