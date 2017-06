Inneres/Kleine Anfrage - 07.06.2017 (hib 360/2017)

Berlin: (hib/STO) Die "Rückkehrpolitik der Bundesregierung" thematisiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (18/12457). Darin verweisen die Abgeordneten darauf, dass die zügige Rückkehr ausreisepflichtiger Personen und die Schaffung von Strukturen, die eine schnelle Rückkehr ermöglichen sollen, mittlerweile einen breiten Raum in der flüchtlingspolitischen Debatte einnähmen. Von Seiten der politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern seien dabei auch neue Institutionen, Zuständigkeiten und Verwaltungsapparate installiert beziehungsweise initiiert worden wie beispielhaft der Bundesbeauftragte für das Flüchtlingsmanagement oder das "Zentrum für Unterstützung bei der Rückkehr".

Wissen will die Fraktion von der Bundesregierung, welche Maßnahmen diese seit Jahresbeginn im Rahmen des Flüchtlingsmanagements ergriffen hat, um die Rückkehr ausreisepflichtiger Menschen effektiver zu gestalten. Auch erkundigt sie sich danach, welche konkreten Aufgaben künftig das Zentrum für Unterstützung bei der Rückkehr (ZUR) haben wird. Ferner fragt sie unter anderem, wie die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesbeauftragten für das Flüchtlingsmanagement und dem ZUR geplant ist.