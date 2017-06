Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit/Kleine Anfrage - 14.06.2017 (hib 369/2017)

Berlin: (hib/SCR) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen thematisiert in einer Kleinen Anfrage (18/12666) Flugbewegungen über dem Transportbehälterlager im niedersächsischen Gorleben. Von der Bundesregierung wollen die Abgeordneten unter anderem Details zu zivilen und militärischen Überflügen sowie zu Genehmigungsverfahren für zusätzliche Schutzwände. In der Vorbemerkung verweisen die Grünen unter anderem auf eine Resolution der Kreistages des Landkreises Lüchow-Dannenberg, nach der Überflüge in diesem Bereich aus Sicherheitsgründen zu unterbinden seien.