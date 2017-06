Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 14.06.2017 (hib 370/2017)

Berlin: (hib/HAU) Von den 383 Eisenbahnbrücken in Hamburg sind neun Brücken als "dringend sanierungsbedürftig" eingestuft. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (18/12648) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/12465) hervor. In der Vorlage sind sämtliche Eisenbahnbrücken in Hamburg mit Alter, Streckenbezeichnung und Zustand aufgelistet. Wie die Regierung in der Antwort schreibt, liegt das Durchschnittsalter der Eisenbahnbrücken in Hamburg bei 49 Jahren. 83 Brücken sind nach Regierungsangaben älter als 80 Jahre.