Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will von der Bundesregierung wissen, wie viele derzeit in der Datei "Gewalttäter Sport" gespeicherte Personen nach Kenntnis der Bundesregierung der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind. Ferner erkundigt sich die Fraktion in einer Kleinen Anfrage mit dem Titel "Rechtsextreme Tendenzen in der Hooligan-Szene" (18/12685) unter anderem danach, welche konkreten Erkenntnisse der Bundesregierung über eine "gezielte rechtsextreme Unterwanderung von Hooligan- und Ultragruppen" vorliegen.