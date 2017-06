Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 22.06.2017 (hib 392/2017)

Berlin: (hib/HAU) Für die konkrete Ausgestaltung des ÖPP-Projektes (Öffentlich-Private Partnerschaft) "Ausbau und Betrieb des A7-Teilstücks zwischen der Anschlussstelle (AS) Göttingen und der AS Bockenem" interessiert sich die Fraktion Die Linke. In einer Kleinen Anfrage (18/12642) wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung unter anderem wissen, an welches Konsortium der Streckenabschnitt vergeben wurde, und welche Unternehmen nach Kenntnis der Bundesregierung an dem Konsortium beteiligt sind. Auskunft will die Linksfraktion auch darüber erhalten, an welchen anderen ÖPP-Projekten im Fernstraßenbau innerhalb Deutschlands die beteiligten Unternehmen - oder deren Mutterkonzerne - nach Kenntnis der Bundesregierung bereits beteiligt sind, und welches finanzielle Auftragsvolumen diese Projekte jeweils haben.