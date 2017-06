Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 22.06.2017 (hib 393/2017)

Berlin: (hib/ROL) Bündnis 90/Die Grünen befürchten, dass die türkische Religionspolitik zumindest mittelbar durch den Moscheeverband Türkisch-Islamische Union (DITIB) auch in Deutschland umgesetzt wird und Menschen bespitzelt werden. Das schreiben die Grünen in ihrer Kleinen Anfrage (18/12741). Ferner befürchten die Grünen, dass die im Grundgesetzt geforderte Trennung von Staat und Kirche nicht mehr gegeben sei. Die Grünen wollen auch wissen, welche Kriterien bei der Vergabe der Fördermittel an die einzelnen Standorte zugrunde gelegt worden seien und wie die "internationale wissenschaftliche Gremium" zusammengesetzt war, das die Evaluation der Standorte durchgeführt hat.