Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 23.06.2017 (hib 394/2017)

Berlin: (hib/PEZ) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erkundigt sich nach den Rüstungsexporten aus Bayern. In einer Kleinen Anfrage (18/12740) bezeichnet die Fraktion den bayerischen Anteil an bundesweiten Kriegswaffen-Exportgenehmigungen als besorgniserregend. Die Abgeordneten möchten daher im Detail wissen, in welche Länder welche Waffen aus Bayern geliefert worden sind.