Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 03.07.2017 (hib 418/2017)

Berlin: (hib/HAU) Über die Mengen an Baggergut im Zuge von Unterhaltungs- und Vertiefungsmaßnahmen an Elbe, Weser und Ems und die dabei entstandenen Kosten gibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (18/12887) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (18/12697) Auskunft. Die Regierung schreibt außerdem in der Vorlage, an der Ems seien in den Jahren von 1991 bis 1995 Ausbaubaggerungen für 6,8 Meter beziehungsweise 7,3 Meter tiefgehende Werftschiffe, dem derzeitigen Ausbaustand, ausgeführt worden. An der Weser sei in den Jahren 1998 und 1999 ein weiterer Ausbau der Außenweser auf eine Mindesttiefe von 14 Meter erfolgt. Außerdem habe im Zeitraum 1990 bis 2016 an der Unter- und Außenelbe in den Jahren 1997 bis 2000 die letzte Fahrrinnenvertiefung stattgefunden.